Um der AfD die Möglichkeit zu neuerlichen parlamentarischen Provokationen zu nehmen, hat die BSW-Landtagsfraktion bei den jüngsten Wahlen zur Besetzung von zwei wichtigen Ausschüssen im Landtag keine eigenen Kandidaten aufgestellt. Nach Informationen unserer Zeitung wollte die Fraktion so vermeiden, dass ihre Abgeordneten möglicherweise mit Stimmen der AfD-Parlamentarier in den Richterwahl- und den Staatsanwältewahlausschuss gewählt würden – während schon vor den entsprechenden Wahlen am Donnerstag in Erfurt klar war, dass die Wahlvorschläge von CDU und SPD zur Besetzung beide Gremien an fehlender Zustimmung der AfD scheitern würden. Das BSW habe nicht riskieren wollen, dass die AfD erfolgreich einen Keil in die Brombeer-Koalition treibe, hieß es nach den beiden Wählgängen aus der BSW-Fraktion.