Provokant, humorvoll, relevant 50 Jahre Satiresendung "Extra 3" - Witzig und entlarvend

Themen für die Sendung werde es auf jeden Fall weiterhin genug geben, sagt Ehring und lacht. "Wir sind ja gewissermaßen auch Krisengewinner. Wenn es insgesamt brenzliger wird, dann ist es für uns eher eine gute Zeit. So schlimm ich das als Staatsbürger finde."

Leserpost vs. Youtube-Kommentar - Ton ist rauer geworden

Was hat sich eigentlich in den vergangenen Jahren am meisten verändert? Dass der Ton rauer geworden ist, spüre das Team deutlich, sagt Ehring dazu. "Früher gab es Leserpost, da hat sich jemand an seine Adler Triumph gesetzt und einen wütenden Brief geschrieben. Das ist ja schon mal auch eine Hürde." Mittlerweile wird eben auf Youtube und in den Sozialen Medien kommentiert. "Da wird alles wortwörtlich genommen, abgeklopft auf irgendwelche Zwischentöne. Es wird auch viel absichtlich falsch verstanden." Auch Drohungen gegen das Team seien nicht selten. Zum Teil werde das auch zur Anzeige gebracht.

Oder das Team macht einfach ein Lied daraus, wie für die Jubiläumssendung zum 50. Geburtstag, die am Donnerstagabend (22.50 Uhr) im Ersten läuft. Bei der Geburtstagsshow feiern neben dem aktuellen "Extra 3"-Ensemble auch prominente Gäste aus Satire und Comedy mit. Neben Oliver Welke sind das Katrin Bauerfeind, Collien Fernandes, Maxi Schafroth, Michael Mittermeier, Florentine Osche, Max Giermann, Sarah Bosetti, Riccardo Simonetti und Oliver Kalkofe. Besonders unterhaltsam ist dabei die Kabbelei von Ehring mit dem "heute show"-Moderator Welke.

Und wer noch tiefer in die vergangenen fünf Jahrzehnte der Satire-Sendung eintauchen will: Direkt im Anschluss an die Jubiläumsshow läuft im Ersten eine Dokumentation zu 50 Jahre "Extra 3", satirisch präsentiert von Freddy Radeke und Jakob Leube.