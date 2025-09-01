Auf dem Weg zur Veranstaltung sah ich einen Menschen alleine sitzen. Den Kopf auf dem abgeknickten Handrücken gestützt, schien der Blick nach innen zu gehen. Sofort drängte sich im Geist Auguste Rodins berühmte Statue „Der Denker“ auf. Irgendwie passend zum Thema Nachtgedanken. „Melancholische Lesung mit Klaviermusik“ titelt das Programm weiter. Ein Abend also voll (grundloser) Traurigkeit- oder wie Mascha Kaléko schrieb: „Herbst im Herzen, Winter im Gemüt“.