Jetzt aber schnell“, möchte man jedem zurufen, der dem sonntäglichen Suhler Provinzschrei-Abend in der Villa Sauer in die kühle Nacht entflieht. Jetzt aber schnell noch ein Buch kaufen. Solange die Aussicht besteht, dass der Sommer noch ein paar Tage bleibt. So schön heiß und flirrend, so schwerelos wie in den großen Sommerferien 1985 wird er wohl nie wieder. Nicht in Suhl, und nicht in Potsdam. Nirgendwo zwischen Thüringer Wald und Rügen. Denn wir sind keine Sechzehn mehr. Und das Land, das in der brütenden Hitze langsam aber sicher seinem Ende entgegen dämmert, ist auch längst verschwunden.