Mit seinem Programm „Komm an Land“ ist IC Falkenberg am Samstag, 28. September, 20 Uhr, in Schleusingen zu Gast. Der Musiker ist kein Unbekannter beim Provinzschrei-Kulturfest und will sein neues Soloprogramm im Künstlerhof präsentieren, kündigt Hendrik Neukirchner, geschäftsführender Projektmanager des veranstaltenden Provinzkultur-Vereins, an.