Provinzschrei-Jubiläum: „Möge der Hirsch noch lange röhren!“

„Wäre ich ein Suhler, ich hieße gut thüringisch genährt: Suhle Wampe! Doch bin ich Suhler nur für eine Nacht. (Wiglaf Droste, 2008)

„Der Akteur jedenfalls steht unter dem Eindruck, von einem wundervollen Publikum verwöhnt worden zu sein. Ich denke auch, dass Ihr Engagement die Stadt verändert. Mit Dank, dass ich dabei sein durfte und mit guten Wünschen. (Dirk Sager, 2010)

„Kult macht aus dem Urschrei den Kulturschrei. Und Suhl? Ist cool!“ (Harry Rowohlt, 2010)

„Herzlichen Dank, was für eine großartige Veranstaltung! Was für ein tolles Publikum!!!“ (Andrea Sawatzki, 2013)

„Jede Provinz sollte den Kulturschrei üben. Es war wunderbar im fernen Suhl, ein zauberhaftes Publikum. Danke! (Carmen Maja Antonie, 2014)

„Es sind immer die Leute vor Ort, die was reißen! Provinzschrei rockt! Danke für alles!“ (Sebastian Krumbiegel, 2014)

„Möge der Hirsch noch lange röhren! Danke! Danke! Danke! Und Hut ab vor dem, was ihr auf die Beine stellt.“ (Thomas Brussig, 2015)

„Meine erste Lesung in einem Autohaus! Erstaunlich gut. Lag aber weniger an den Autos, als an den wunderbaren Gästen. Tolles Festival! Bitte weitermachen!“ (Alexander Osang, 2015)

„Ein Hoch auf die Provinz und die Kultur! Das ist wunderbar, was ihr hier erschaffen habt und was durch euch lebt an diesem schönen Ort. Habt Dank für diese Tage.“ (Susanne Bormann und Sebastian Dreyer, 2015)

„Die Demokratie lebt auch von der offenen Diskussion über gesellschaftliche Zu- und Missstände. Das ist Provinzkultur, wie ich sie verstehe. Danke für die Einladung.“ (Elias Bierdel, 2015)

„Es war ein wunderbarer Abend! Schon der Empfang war so herzlich, das Ambiente war toll, das Publikum wunderbar aufmerksam und die Gespräche im Anschluss so angenehm, dass wir sehr gern wiederkommen.“ (Elke Büchner, 2015)

„Ein historischer Abend in Suhl! Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. (Guido Knopp, 2018)

„Aus Wut macht Mut! Mit Dank für die herzliche Aufnahme beim Provinzschrei.“ (Friedrich Schorlemmer, 2020)

„Welch Freude, in diesen verrückten Zeiten endlich wieder spielen zu können. Und denkt bitte immer daran: Nie mit dem Schreien aufhören – besonders in der Provinz! Danke für euren Einsatz.“ (Cathrin Pfeifer, 2020)

„Wir schreien heute nicht, sind eher leise, laut, verboten. Danke für eure Einladung, die freundliche Betreuung und alles Gute für die nächsten 20 Jahre…“ (Annette Renneberg, Baby Sommer und Florian Lukas, 2020)

„Hey ihr Lieben, wir wünschen euch alles Gute zum 20. und freuen uns auf das nächste Mal. Ihr seid ein ganz wichtiger Grund, dass wir gern sagen, aus Suhl zu kommen!“ (Tidemore, 2020)

„Es war mir ein Fest – und ihr wart das Größte!!! Das erste Konzert nach neun Monaten. 1000 liebste Grüße!“ (Purple Schulz, 2020)

„Möge euere (unsere) Provinz der Schreie immer auch ein Weltraum der Freude, der Kreativität, der Leidenschaft sein! (Euer Mitschreier Landolf Scherzer, 2021)

„Liebe Menschen, der Provinzschrei war sehr befreiend. Nach einer sehr stillen Zeit hatten wir endlich die Möglichkeit, unseren Tanz auf dieser sehr besonderen Bühne herauszulassen. Herzlichen Dank für alles. Ihr seid wundervoll und dieser Ort voller Magie.“ (Lydia Graßmann, 2021)

„Mögen Provinzkultur und Beziehungskultur dazu beitragen, die Spaltungen in unserer Gesellschaft zu überwinden!“ (Hans-Joachim Maaz, 2021)

„Der Abend bei der Provinzkultur war trotz Pandemie-Beschränkungen wunderbar. (Baby Sommer, Christoph Hein, 2021)

„1000 Dank an alle Beteiligten und das Hammer-Publikum!!!“ (Harald Krassnitzer und Ann Kathrin Kramer, 2021)

„Liebe Provinzkulturler, vielen Dank für die Möglichkeit, meine Musik mit zeitgenössischer Kunst zu verknüpfen. Schön, dass Ihr über den Tellerrand blickt.“ (Marc de Vole, 2023)

„Manche gebrauchen den Begriff Provinz in abfälligem Ton. Sie adeln diesen Begriff! Danke.“ (Gerhard Schöne, 2023)

„Was für ein Abend! Danke für diesen herzlichen Empfang, die Aufmerksamkeit und die moralische Unterstützung. Respektvoller Streit um beste Lösungen – das ist und bleibt der Kern von Demokratie.“ (Gabriele Krone-Schmalz, 2023)

„Das war eine Freude für mich. Das ganze Fest, besonders die Begegnung mit den Kindern, die gerne malen, und ihren Angehörigen. Herzlichen Dank für die leckere Versorgung… eben alles, was bei uns in Südthüringen so dazugehört.“ (Gerhard Renner, 2024)

„Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für euer tolles, so wichtiges Engagement! Es ist jedes Mal eine solche Freude, bei euch und mit euch sein zu dürfen. Mein Herz ist voll, alles, alles Liebe.“ (Annett Renneberg, 2024)

„Das waren unvergessliche Tage. Voller Dankbarkeit für Vieles. Diese Dankbarkeit ist jetzt mit euch auf alle Zeit verbunden.“ (Bernhard Bettermann, 2024)

„Es hat einfach einen großen Spaß gemacht hier in Suhl. Ein tolles Kulturfest, der Provinzschrei – ins Leben gerufen und durchgeführt von lieben Menschen, die mit viel Herzblut bei der Sache sind. Und von der Sparkasse unterstützt werden. Gut so! Und weiter so!“ (Jörg Schüttauf und Holger Umbreit, 2017)

„Es war sooo toll bei euch und wenn ihr Wasser hättet, würde ich hierbleiben.“ (Katrin Sass, 2018)

„Es gibt wohl für uns Musiker kaum eine schönere Sonntagsbeschäftigung, als in Suhl für so ein tolles Publikum zu musizieren.“ (Burgen Jazz Band, 2019)

„Es war ein wunderschöner, unvergesslicher Abend. Danke für die Hilfe und liebevolle Begleitung. Es hat alles gestimmt!“ (Martina Gedeck und Aydar Gaynullin, 2011)

„Was für ein toller Abend im Autohaus – von wegen Provinz! Vielen Dank für das außergewöhnliche Erlebnis.“ (Nina Hoger, 2011)

„Wunderbar, hier in der Provinz lesen zu dürfen. Tolles Publikum, guter Rotwein – wir waren so locker wie nie. Und dass es auch noch mit dem Helmut-Kohl-Film geklappt hat, ist großartig. Wir kommen gern wieder – nach den nächsten 100 Interviews.“ (Frank Quilitzsch und Thomas Thieme, 2011)

„Danke für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht, vor potenziellen Autokäufern und koscheren Wodkatrinkern hier in Suhl aus meinem Buch zu lesen.“ (Küf Kaufmann, 2012)

„Das Wunder von Suhl: Aus Nichts etwas zu machen!“ (Das Filmteam von „Sushi in Suhl“, 2012)