Der Seebär Landolf Scherzer und der Shanty Chor aus Greiz, Hendrik Neukirchner im Matrosen-Outfit - immer wieder offenbart sich im Bühnenangebot des Provinzkultur eine nicht unbedingt als Südthüringen-typisch bekannte Leidenschaft für die Seefahrt. So geriet auch der Auftakt zum Jubiläumswochenende ein Vierteljahrhundert nach Gründung dieses umtriebigsten aller Kulturakteure herzlich maritim.