Provinzschrei-Festival: „Kassandra“ in der Endlosschleife

Wer hin und wieder das Meininger Theater besucht, dem ist Miriam Haltmeier gewiss bereits in irgend einem Stück begegnet: Etwa als eine der Figuren in der unentwegt ausverkauften Tamara-Danz-Hommage „Asyl im Paradies“. Zwei Jahre lang war die Schauspielerin festes Ensemblemitglied bei den Meiningern – nun steht sie dort immer wieder einmal als Gast auf der Bühne. Längst treibt sie aber nicht nur die Schauspielerei um: Auch als Regisseurin hat sie das Meininger Theater engagiert. Im kommenden März wird die vielseitige Künstlerin – die nicht nur gut schauspielern, sondern auch gut singen kann – eine Schauspiel-Tanz-Performance mit dem Titel „Die Rückeroberung der Hoffnung“ inszenieren. Dabei stellt sie gemeinsam mit Schauspielern und Tänzern Fragen nach dem sozialen Miteinander in unserer Gesellschaft: Was bedeutet denn eigentlich in Gesellschaft zu sein und wie bildet sich eine durch das Begegnen der Einzelnen trotz unterschiedlicher Ansichten und Prägungen?