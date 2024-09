Helmuth hockt in der Gestapo-Haftanstalt Tegel. Verlegt aus Ravensbrück. Seit 28. September 1944 ist er hier. Und er wird es sein bis zum 23. Januar 1945. Verdächtig des Hochverrats. Angeklagt am Volksgerichtshof. Meist sitzt er auf dem Tisch in seiner Zelle, die Füße auf den Stuhl gestellt. Freya ist mal in Berlin und mal im schlesischen Kreisau auf dem Landgut der von Moltkes. Sie kümmert sich um die beiden Söhne. Und darum, dass ihr Mann Schreibblöcke bekommt und Bleistifte, Honig und Butter, Unterhemden und Strümpfe. Sie schreiben sich Briefe. Fast jeden Tag. Liebesbriefe von beeindruckender Nähe und Intimität. Und gleichzeitig Abschiedsbriefe. Liebe und Abschied – die existenziellen Fragen des Menschseins – in keinem Theaterstück, in keinem Roman werden sie so greifbar, so fühlbar wie in diesem Briefwechsel.