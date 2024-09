Provinzschrei: Erinnerungen an einen unterschätzten Autor

Seit über 20 Jahren startet das Kunst- und Literaturfestival „Provinzschrei“ am Antikriegstag in sein Jahresprogramm – so auch am Sonntag. An die 50 Besucher erlebten in der Sauer-Villa in Suhl ein ganz und gar nicht belangloses Programm im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Haselgold“. Das Gegenteil war der Fall: Der in Suhl geborene und heute in Leipzig lebende Marco Holland rezitierte Gedichte und Fragmente des Thüringer Schriftstellers Rudi Berger, der im Januar dieses Jahres 100 Jahre alt geworden wäre.