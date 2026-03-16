Die Probleme mit dem Suhler Bahnhof und den Schäden an seinem Empfangsgebäude sind hinlänglich bekannt und mehrfach thematisiert. Doch aller Dramatik sollte man die anderen beiden Suhler Bahnhöfe auch nicht aus den Augen verlieren, mahnt CDU-Stadtrat Martin Kummer an. Wenn man schon über Bahnhöfe diskutiere, müsse man auch über jene beiden in Schmiedefeld und Gehlberg reden, so der Suhler Ex-OB. Denn auch dort wachsen Probleme auf, die einer mittel- bis langfristigen Lösung bedürften.