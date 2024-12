Provinzkultur-Spende: 1000 Euro geht ans Friedensdorf

Nun geht eine Spende aus den Überschüssen des Friedenskonzertes in Höhe von 1000 Euro an das Friedensdorf International. Daniel Mentzel, Vereinsvorsitzender von Provinzkultur, besuchte am 7. Dezember den Verein Friedensdorf International in Oberhausen und übergab die Spende an Dennis Bröhl. „Beeindruckend, was Friedensdorf leistet, um vom Krieg verletzte Kinder in Deutschland medizinisch behandeln zu können“, so Mentzel. „Es ist so verdammt traurig, was Kriege auf dieser Welt für Leid und Unheil anrichten und dass es so oft die Zivilisten sind, vor allem die Kleinsten, die Kinder, die darunter leiden müssen. Wir hoffen, wir können mit unserer kleinen Spende dazu beitragen, dass das Leid der Kinder etwas gemildert wird.“ Zugleich bedankte sich der Vereinsvorsitzende bei den mitwirkenden Künstlern vom Friedenskonzert, die allesamt nur für einen Bruchteil ihrer sonstigen Honorare auftraten, und bei seinen Vereinsmitgliedern und allen Helfern, die am 18. August im strömenden Regen dafür sorgten, dass das Friedenskonzert überhaupt stattfinden konnte.