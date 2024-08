So viel Programm, so viel Mitmachangebote ... Wie gern wäre die Aufzählung mit ... so viel kleines und großes Publikum fortgeführt worden. Aber so viel ist leider nicht da im Hof des Zella-Mehliser Bürgerhauses. Wahrscheinlich ist es die Hitze des Tages, die so manche Familie abhält oder doch lieber ins Schwimmbad zieht. Oder ist es der Ortswechsel des Kinder-Provinzschreis, den der Suhler Verein Provinzkultur zum ersten Mal nach Zella-Mehlis verlagert hat? Wie auch immer – die Veranstaltung hätte mehr Publikum verdient. Zumal es hier richtig was zu erleben gibt.