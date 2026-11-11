Im November eröffnen laut Pressemitteilung „zwei total unterschiedliche aber zugleich auch sehr spannende Ausstellungsprojekte in den Städtischen Galerien in Suhl und in Zella-Mehlis“. Während vom 20. November 2026 bis 13. Februar 2027 Studenten der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) Leipzig das Bürgerhaus in Zella-Mehlis für das Kunstprojekt „(Druck)Grafik im Raum“ präsent sein würden, stelle in Suhl das Meininger Künstlerpaar Claudia Hentrich und Burkhard Pfister „Werke eines gemeinsamen Künstlerlebens vor“. Diese Ausstellung laufe vom 26. November 2026 bis zum 18. Februar 2027. „Beide Expositionen sind wichtige Lebenszeichen des Kunstbetriebs im Thüringer Wald“, formuliert Hendrik Neukirchner, Geschäftsführender Projektmanager Provinzkultur e. V..