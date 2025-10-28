Samstagvormittag im Arnstädter Sport- und Freizeitbad „Am Wollmarkt“: Im Becken messen sich die Teilnehmer der 23. Arnstadt Masters. Badchefin Anette Engel-Adlung zeichnet derweil ein Video auf, mit dem sie im Internet um Verständnis wirbt, dass Badegäste an diesem Donnerstag, 30. Oktober, vor verschlossener Tür stehen werden. Denn das Arnstädter Bad beteiligt sich an einem Protesttag vor dem Thüringer Landtag. Einzig das Schulschwimmen soll wie geplant stattfinden.