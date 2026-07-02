Wie groß könnten die Proteste im Umfeld des Parteitages werden?

Sehr groß. Sicherheitsbehörden rechnen mit bis zu 50.000 Demonstranten, darunter auch gewaltbereiten Teilnehmern. Das Bündnis "Widersetzen" will verhindern, dass der Bundesparteitag stattfindet. Die AfD betont, dass Parteien zur Abhaltung eines Parteitages verpflichtet sind. Die Polizei will mit mehreren Tausend Einsatzkräften das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit durchsetzen - sowohl für die Teilnehmer des AfD-Bundesparteitags als auch der Protestaktionen.

Die größte Kundgebung ist mit rund 15.000 Teilnehmern vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) angemeldet. Auch Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Vereine und Parteien rufen zu Demonstrationen auf.

Viele Demonstrierende würden sich als "letzte Bastion gegen den Aufstieg der extremen Rechten in Deutschland" sehen, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke. Dass der von der AfD gewählte Termin zudem genau 100 Jahre nach dem NSDAP-Reichsparteitag liege, der 1926 in Weimar stattfand, steigere "Wut und Entschlossenheit" der AfD-Gegner. "Das lässt eine Eskalation der Proteste befürchten."

Die Stadt Erfurt erwartet einen Ausnahmezustand für das Wochenende, zumal am Freitag und Samstag noch große Konzerte von Roland Kaiser und Clueso mit jeweils 15.000 Besuchern auf dem Erfurter Domplatz und tausenden Zaungästen geplant sind.