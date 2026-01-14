Proteste: Thüringen für bundesweiten Abschiebestopp in den Iran

Erfurt (dpa/th) - Angesichts der Lage im Iran plädiert Thüringen für einen bundesweiten Abschiebestopp in das Land. "Die Brutalität, mit welcher das iranische Regime gegen Protestierende vorgeht, hat schockierende Dimensionen angenommen", teilte eine Sprecherin des Migrationsministeriums mit. Vor diesem Hintergrund müsse diskutiert werden, ob ein ähnlicher Abschiebestopp wie schon 2023 bundeseinheitlich möglich sei.