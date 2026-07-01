„Klare Aussagen!“, „Kein Rumgeeier!“, „Wird die Stadtverwaltung in Bezug auf den Regionalplan bis 20. Juli Stellung nehmen – welche Position wird vertreten?“, „Warum gibt es keine Bürgerbeteiligung, so wie in Veilsdorf?“ – Forderungen und Fragen wurden in der zurückliegenden Stadtratssitzung laut. Einfach hinnehmen, das gibt es nicht für die Bürger. Sie wollen verhindern. Aber zunächst einmal mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen.