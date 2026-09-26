Proteste "Reichsbürger"-Szene trifft sich in Darmstadt - Proteste

Darmstadt - Die bundesweite Szene der sogenannten Reichsbürger will sich am Samstag (12.00 Uhr) in Darmstadt treffen. Hunderte Menschen werden in der Innenstadt auch zu einer Gegendemonstration erwartet. Nach Angaben des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz handelt es sich bei der "Reichsbürger"-Veranstaltung um ein "Großes Treffen der 25 + 1 Bundesstaaten". Diese Versammlungen werden nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden seit August 2023 in unregelmäßigen Abständen von "Reichsbürgern" und Selbstverwaltern veranstaltet.