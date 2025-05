Proteste Hunderte bei Protest gegen rechtsextremen Aufmarsch in Gera

Gera (dpa/th) - Mehrere Hundert Menschen stellen sich am Tag der Arbeit in Gera einem Aufmarsch der rechtsextremen Szene entgegen. Ein Polizeisprecher nannte die vorläufige Zahl von bis zu 800 Gegendemonstranten. Unter ihnen seien 650 Akteure der linken Szene, die sich vor dem Südbahnhof der Stadt versammelt hätten. Auf dem Marktplatz beteiligten sich etwa 150 Gewerkschafter an den Protesten. Zur rechtsextremen Kundgebung hatten sich zunächst 740 Teilnehmer eingefunden. Zu der von einem bekannten Thüringer Rechtsextremisten angemeldeten Kundgebung mit anschließendem Aufmarsch war mit weitaus mehr Zulauf gerechnet worden.