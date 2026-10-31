Proteste "Gen Z regelt"-Demonstrationen in Dresden und Leipzig

Die Initiative "Gen Z regelt" hat zu friedlichem Protest in mehr als 30 deutschen Städten aufgerufen. Sie fordert mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, für soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz. Eine Wehrpflicht lehnt sie ab, ebenso einen Ausbau staatlicher Überwachung.