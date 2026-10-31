Proteste "Gen Z regelt"-Demonstrationen in Dresden und Leipzig

Leipzig/Dresden (dpa/sn) - In Dresden und Leipzig haben Demonstrationen der Initiative "Gen Z regelt" begonnen. In Dresden versammelten sich nach Beobachtungen von dpa-Reportern mehrere Hundert Menschen, in Leipzig knapp 2.000.
In rund 30 Städten deutschlandweit gibt es an diesem Samstag Proteste von «Gen Z regelt». Auch in Sachsen sind vor allem jüngere Leute auf den Straßen – unter anderem in Leipzig und Dresden.
Leipzig/Dresden (dpa/sn) - In Dresden und Leipzig haben Demonstrationen der Initiative "Gen Z regelt" begonnen. In Dresden versammelten sich nach Beobachtungen von dpa-Reportern mehrere Hundert Menschen, in Leipzig knapp 2.000.
Nach der Werbung weiterlesen
Es wurden unter anderem Schilder mit Aufschriften wie "Vergesellschaftet den Reichtum" oder "Merz muss weg" gezeigt.
Die Initiative "Gen Z regelt" hat zu friedlichem Protest in mehr als 30 deutschen Städten aufgerufen. Sie fordert mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, für soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz. Eine Wehrpflicht lehnt sie ab, ebenso einen Ausbau staatlicher Überwachung.
Die Demonstrationen in Berlin, Köln, Frankfurt und München werden von einem zentralen Organisationsteam betreut. Bei den anderen Orten hat sich dieses als nicht zuständig für Inhalt und Organisation erklärt.