Proteste gegen Israel Demo nach Gaza-Doku bei Filmfestival in Spanien

In "The Voice of Hind Rajab" erzählt die Tunesierin Kaouther Ben Hania von den letzten Momenten im Leben des palästinensischen Mädchens Hind Rajab im Gazastreifen. Sie wurde im Januar 2024 bei der Flucht ihrer Familie aus der Stadt Gaza getötet. Der Film sowie mehrere unabhängige Untersuchungen legen nahe, dass Hind Rajab und Teile ihrer Familie von israelischen Streitkräften getötet wurden. Das israelische Militär bestreitet das hingegen. Es hätten sich zu der Zeit keine Truppen vor Ort befunden.