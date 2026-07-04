Erfurt - Der Musiker und Erfurter Clueso will sich das Wort "Heimat" nicht nehmen lassen. "Ich wohne hier und einerseits freue ich mich und es tut auch ein bisschen weh, das alles so zu erleben in meiner Heimat, wo man nicht mehr weiß, ob man dieses Wort so sagen darf. Ich will es aber sagen", rief Clueso den Fans während seines parallel zum AfD-Bundesparteitag stattfindenden Konzerts auf dem Erfurter Domplatz zu. "Ich will sagen, dass das meine Heimat ist. Ich will das sagen, ohne es erklären zu müssen."