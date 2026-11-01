Proteste Frankfurter Chaosnacht überschattet Gen-Z-Demonstrationen

Polizeigewerkschaft zieht gemischte Bilanz

Die vorläufige Bilanz der Gewerkschaft der Polizei fiel vor den schweren Ausschreitungen in Frankfurt und Köln gemischt aus. Der Vorsitzende für den Bereich Bundespolizei, Andreas Roßkopf, sagte der "Rheinischen Post" (online): "Die Proteste der Gen Z haben sich als sehr friedlich rausgestellt." Nach dem Ende der eigentlichen Veranstaltungen habe sich die Lage jedoch in einigen Städten zugespitzt.

Aufruf zu Demos in mehr als 30 deutschen Städten

Die Initiative "Gen Z regelt" hatte zu friedlichen Demonstrationen in mehr als 30 deutschen Städten aufgerufen. Sie fordert mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, für soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz.

Kurz vor 20.00 Uhr nannte der Sprecher vom Presseteam der Initiative "Gen Z regelt" eine Teilnehmerzahl von mehr als 100.000, die Zahlen von sechs bis acht Städten würden noch fehlen. Bundesweite Zahlen der Polizei lagen zunächst nicht vor.

Steinwürfe und Pyrotechnik - Polizei stoppt Demo in Berlin

In Berlin stand der Protestzug im Kontext mit den bundesweiten Jugendprotesten, war aber nicht Teil der bundesweiten Demos der Initiative "Gen Z regelt". Bei deren Veranstaltung am Brandenburger Tor hatten am Nachmittag Tausende Menschen friedlich demonstriert. Rund 700 Menschen versammelten sich dann am frühen Abend und starteten einen Protestzug, der von der Polizei vorzeitig beendet wurde. Danach kam es laut Polizei über Stunden zu einer "Art Katz-und-Maus-Spiel".

Die Bilanz: 27 Beamte seien leicht verletzt sowie bis zu 56 Teilnehmer vorübergehend festgenommen worden, so die Polizei in einem Video auf X vom späten Abend.

Demonstranten in Hamburg zünden Barrikaden an

In Hamburg geriet die Lage nach einem weitgehend störungsfreien Verlauf gegen Abend in der Nähe des Hauptbahnhofes teils aus dem Ruder. So zündeten gegen Ende der Demonstration schwarz gekleidete und teils vermummte Menschen mehrfach Pyrotechnik, rissen Baustellenabsperrungen aus ihren Verankerungen und steckten diese in Brand.