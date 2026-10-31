Proteste eskalieren: Polizei sperrt Bereiche der Frankfurter Innenstadt ab

Frankfurt/Main - Die Frankfurter Polizei hat die Einkaufsstraße Zeil in der Frankfurter Innenstadt wegen gewalttätiger Ausschreitungen und Plünderungen abgesperrt. "Alle unbeteiligten Personen, welche sich noch auf der Zeil befinden, können die Zeil verlassen. Ein Zutritt der Zeil ist ab jetzt nicht mehr möglich", teilte die Polizei mit. Zuvor hatten Randalierer an mehreren Geschäften die Schaufensterscheiben eingeschlagen, es kam zu Plünderungen.