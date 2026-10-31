 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Gesellschaft

  4. Polizei sperrt Bereiche der Frankfurter Innenstadt ab

Proteste eskalieren Polizei sperrt Bereiche der Frankfurter Innenstadt ab

Tumulte, Gewalt und Ausschreitungen in der Frankfurter Innenstadt: Die Polizei greift zu einem drastischen Mittel.

Proteste eskalieren: Polizei sperrt Bereiche der Frankfurter Innenstadt ab
1
Randalierer lieferten sich immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Foto: Florian Wiegand/dpa

Frankfurt/Main - Die Frankfurter Polizei hat die Einkaufsstraße Zeil in der Frankfurter Innenstadt wegen gewalttätiger Ausschreitungen und Plünderungen abgesperrt. "Alle unbeteiligten Personen, welche sich noch auf der Zeil befinden, können die Zeil verlassen. Ein Zutritt der Zeil ist ab jetzt nicht mehr möglich", teilte die Polizei mit. Zuvor hatten Randalierer an mehreren Geschäften die Schaufensterscheiben eingeschlagen, es kam zu Plünderungen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Auf der Zeil zwischen Hauptwache und Konstablerwache kam es zu chaotischen Szenen und Tumulten. Die Zeil ist eine der meistbesuchten Einkaufsstraßen in Deutschland und insgesamt mehr als einen Kilometer lang.