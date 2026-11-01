Frankfurt/Main - Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) hat mit Blick auf die Krawalle in Frankfurt ein hartes Vorgehen gegen die Randalierer angekündigt. "Ich bin schockiert über die Gewaltexzesse in Frankfurt. Wir haben Bilder gesehen, die wir nicht sehen wollten", erklärte Poseck auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Hier hat sich eine verheerende Verbindung von Linksextremisten und gewalttätigen jungen Menschen entladen."