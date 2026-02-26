Behörden rechnen mit Zehntausenden Demonstranten

Laut Ramelow haben den Aufruf bereits viele Vereine, Institutionen und Organisationen unterzeichnet - darunter auch Vertreter der Religionsgemeinschaften und Kirchen. "Das ist alles in einer großen Vielfalt eingebettet." Der Text wurde demnach von den vier Abgeordneten gemeinsam verfasst. "Das ist wirklich ein Kooperationstext. Vier Demokraten stehen zusammen für die Demokratie", sagte Ramelow. Göring-Eckardt sagte, es gebe Dinge, die größer seien als das Parteibuch. "Die Freiheit und die Demokratie in unserem Land gemeinsam zu verteidigen, gehören dazu."