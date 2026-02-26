Erfurt (dpa/th) - Mit einem großangelegten Demokratiefest wollen vier bekannte Thüringer Bundestagsabgeordnete zum geplanten AfD-Bundesparteitag in Erfurt ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Mit dabei: Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und Michael Hose (CDU). "Erfurt darf nicht als Ort in die Geschichte eingehen, an dem Rechtsextremismus normalisiert wird", schreiben die vier Bundestagsabgeordneten in einem Aufruf.