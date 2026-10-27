Proteste der Gen Z: Jugendprotest in Bayern - kein konkreter Hinweis auf Gewalt

München (dpa/lby) - Auch in München und Nürnberg wollen junge Menschen am Samstag auf die Straße gehen, um unter anderem für mehr Geld für die Schulen, mehr Klimaschutz und gegen die Wehrpflicht zu protestieren. Konkrete Hinweise auf geplante Gewalttaten oder Sachbeschädigungen gebe es bisher nicht, erklärten die Polizeipräsidien in München und Nürnberg auf Anfrage. In beiden Städten wird die Polizei während der Jugendproteste im Einsatz sein, um "einen friedlichen Versammlungsverlauf sicherzustellen", wie es aus München heißt.