Proteste der Gen Z: Herrmann rechnet nicht mit Gewalt wie in Frankreich

München (dpa/lby) - Innenminister Joachim Herrmann (CSU) rechnet rund um die für Samstag angekündigten Demonstrationen junger Menschen in Bayern nach derzeitigem Stand nicht mit Verhältnissen wie zuletzt in Frankreich. "Die angekündigten Schülerproteste lassen zum jetzigen Zeitpunkt keine vergleichbaren Ausschreitungen wie in Frankreich erwarten", sagte Herrmann nach einer Kabinettssitzung in München. Den Sicherheitsbehörden lägen derzeit auch keine konkreten Aufrufe zu Gewalt oder zu geplanten gewalttätigen Ausschreitungen vor. "Vielmehr lassen sich derzeit Mobilisierungsaufrufe in den sozialen Medien feststellen, die die gewaltsamen Auseinandersetzungen im Ausland kritisieren und sich davon distanzieren."