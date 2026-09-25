Proteste am Samstag Hunderte wollen gegen Reichsbürger-Aufmarsch demonstrieren

Bereitschaftspolizei und Reiterstaffel im Einsatz

Die Polizei werde alles unternehmen, damit das Treffen sicher verläuft, sagte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU). Neben Kräften des Polizeipräsidiums Südhessen seien auch die Bereitschaftspolizei sowie die Polizeireiterstaffel im Einsatz. "Reichsbürger leben in einer Scheinwelt, aber ihre Verachtung für unseren Staat ist real", warnte Poseck. "Wer das Grundgesetz für ungültig erklärt, stellt sich gegen unseren Rechtsstaat und muss mit seiner Wachsamkeit rechnen." Friedlicher Gegenprotest sei ein gutes Zeichen, aber Gewalt habe in Darmstadt keinen Platz, von welcher Seite auch immer.