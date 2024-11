Bayreuth (dpa/lby) - Die evangelische Landeskirche in Bayern hat eine neue Regionalbischöfin für den Kirchenkreis Bayreuth gefunden. Die Schwabacher Dekanin Berthild Sachs (58) tritt das Amt am 1. März 2025 an, wie eine Sprecherin mitteilte. Sie wird Nachfolgerin von Dorothea Greiner, die zum 31. Oktober in den Ruhestand gegangen war.