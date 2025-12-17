In einigen Meininger Apotheken blieb es am Mittwoch dunkel. Das bewusste Abschalten des Lichts soll zeigen, wie es wäre, wenn die Apotheken nicht mehr geöffnet hätten. Rezepte könnten nicht mal eben noch schnell eingelöst werden und Produkte, die nur dort angeboten werden, wären vorerst nicht greifbar. Die Protestaktion richtete sich gegen den „Honorarstopp“ durch die Politik, trotz bekannter wirtschaftlicher Schieflage vieler Apotheken.