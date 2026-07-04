Protest Minister kritisiert stinkende Attacke im Langener Stadtwald

Langen (dpa/lhe) - Hessens Innenminister hat eine stinkende Attacke mit einer Wasserspritzpistole gegen einen kommunalen Mitarbeiter am Ort des früheren Protestcamps gegen Kiesabbau im Langener Stadtwald verurteilt. "Ich finde es unerträglich und widerwärtig, dass Einsatzkräfte, die die Einhaltung der rechtlichen Grenzen des Protestes überprüfen, bei der Ausübung ihres Dienstes mit einer stinkenden Flüssigkeit bespritzt werden, bei der es sich mutmaßlich um Urin handelt", teilte Innenminister Roman Poseck (CDU) mit.