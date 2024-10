"Es gibt keine artgerechte Haltung für Tiere wie Orca-Wale in Gefangenschaft", sagte die 44-Jährige, die aus Delmenhorst stammt, im Anschluss an die Aktion. "Das ist Tierquälerei, es ist moralisch und ethisch nicht mehr vertretbar in der heutigen Zeit." Schon als Kind habe sie eine große Faszination für Orcas und Delfine gehabt und gegen die Haltung der Tiere protestiert.