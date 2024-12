Protest gegen Kündigung: Besucher stören Christmette von Freiburgs Erzbischof Burger

Die wiederholte Störung von Gottesdiensten an Heiligabend und Weihnachten sei für Proteste keine geeignete Form, sagte Mudrak. "Viele Besucherinnen und Besucher, die mit dem Konflikt nichts zu tun haben, wurden damit mutwillig in die Auseinandersetzung hineingezogen. Der Protest war hier zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort." Konflikte und Meinungsverschiedenheiten ließen sich nicht auf diese Weise lösen. "Die Situation macht umso mehr deutlich, dass ein Neuanfang in der Leitung der Dommusik dringend geboten ist."