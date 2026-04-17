Die Nachricht war wie ein Lauffeuer in den sozialen Netzwerken rumgegangen. Von Generalstreik war die Rede, davon, dass das Volk sich nun endlich erhebe gegen die Politik in Berlin, gegen die hohen Preise und die vermeintliche Untätigkeit der Verantwortlichen. Auch viele Südthüringer Handwerker und Unternehmer hatten den Aufruf zum Beispiel in ihrem What-App-Status geteilt. Generalstreik 17,04, hieß es dort.