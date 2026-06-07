Protest gegen AfD-Parteitag: Was Aktivisten bei Haustüraktion gegen AfD-Parteitag erleben

Erfurt (dpa/th) - Im Obergeschoss eines Gründerzeithauses im Erfurter Süden führen die Aktivisten von "Widersetzen" ein Gespräch, das nach ihren Angaben typisch dafür ist, wie sie an vielen, aber nicht an allen Haustüren empfangen werden: Es geht um Protest gegen den geplanten AfD-Bundesparteitag Anfang Juli in der Thüringer Landeshauptstadt. Die junge Frau, die ihre Tür öffnet, sieht die AfD und ihr Weltbild kritisch. Wird sie protestieren? "Ob ich daran teilnehmen würde, weiß ich nicht, aber ich finde die AfD schrecklich."