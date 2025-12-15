Die Stadt Kaltennordheim übt scharfe Kritik am vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs des Freistaates Thüringen. Insbesondere der erneut aufgelegte Bäder-Transformationsfonds stößt bei Bürgermeister Erik Thürmer auf entschiedene Ablehnung. „Dieser Gesetzentwurf verletzt aus unserer Sicht in eklatanter Weise den Gleichheitsgrundsatz“, erklärt der CDU-Kommunalpolitiker. „Zum dritten Mal in Folge werden Gemeinden mit Freibädern vollständig von einer Unterstützung ausgeschlossen – obwohl auch sie massiv unter explodierenden Energie-, Personal- und Betriebskosten leiden.“ Kaltennordheim betreibt ein seit vielen Jahrzehnten bestehendes Freibad und sieht sich bei dessen Betreibung und nötiger Sanierung chronisch unterfinanziert. Der rege Freibadförderverein tut viel – aber auch er kann nicht alles stemmen.