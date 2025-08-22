Warum haben die Schüler diese Hiobsbotschaft erhalten? Beim Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur nimmt Sprecher Felix Voigt in Anspruch, die Entscheidung zur Absage der Technikerausbildung in Sonneberg sei den Verantwortlichen keineswegs leichtgefallen: „Wir wissen, dass viele junge Menschen auf den Beginn dieser Ausbildung hingearbeitet haben und ihre Enttäuschung nachvollziehbar groß ist.“ Gleichzeitig verweist er auf die Vorgaben: Die notwendige Mindestschülerzahl sei im Frühjahr mit 16 Anmeldungen bereits unterschritten gewesen, und zum Unterrichtsbeginn am 18. August hätten schließlich nur neun Schüler die Ausbildung tatsächlich aufgenommen. Drei weitere seien entschuldigt gewesen und hätten ihren Start für den 1. September angekündigt. „Angesichts dieser Zahlen war absehbar, dass eine tragfähige Klassenbildung nicht möglich sein würde“, so Voigt.