Protest auf der Zugspitze Gletscher-Resolution fordert klimaneutrales Bayern bis 2040

Grainau (dpa/lby) - Aus Sorge um die Zukunft der Alpen fordert ein Bündnis aus Wissenschaft, Politik, Naturschutz und Sport von der Staatsregierung ein Festhalten am Ziel der Klimaneutralität Bayerns bis 2040. "Das Verschwinden der bayerischen Gletscher ist nicht nur ein Verlust für die Bergwelt und die Natur, die alpine Landschaft und den Tourismus; auch das Alpenvorland ist vom Klimawandel und Veränderungen im Wasserkreislauf betroffen, mit Folgen unter anderem für die Wirtschaft", heißt es in einer Resolution, die das Bündnis auf der Zugspitze vorgestellt hat.