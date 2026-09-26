Proteinhype und El-Niño-Effekt: Milchprodukte könnten bald teurer werden

Berlin - Milch, Joghurt und Quark könnten schon bald wieder teurer werden. "Erhebliche Preissteigerungen für Milchprodukte" seien "dringend notwendig", teilte der Milchindustrie-Verband (MIV) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Erste Gespräche zu den anstehenden Kontraktverhandlungen über die sogenannte Weiße Linie (also Trinkmilch, Joghurt, Quark und ähnliche Frischeprodukte) seien bereits gestartet, hieß es vom Verband, der zu laufenden Verhandlungen selbst keine konkreten Zahlen nennen wollte. Zuvor hatte die "Lebensmittelzeitung" berichtet.