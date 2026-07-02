ProSiebenSat.1 auf Screenforce "Rex" bellt weiter in Wien, Joko & Klaas urlauben in Island

Der Arbeitgeber habe eine neue Sendung gefordert, so ProSieben, die Entertainer "mehr Urlaub". "Ihnen wird Urlaub gewährt, wenn sie zusammen einen Roadtrip absolvieren und sich dabei filmen lassen – ohne Challenges, ohne Spiele, ohne Gewinner oder Verlierer." Geschickt werden sie nach Island für das sechsteilige Joyn-Format "Joko & Klaas machen Urlaub".