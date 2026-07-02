ProSiebenSat.1 auf Screenforce "Rex" bellt weiter in Wien, Joko & Klaas urlauben in Island

Düsseldorf/Unterföhring - Eine zweite Staffel des wiederbelebten TV-Klassikers "Kommissar Rex" und ein neues Reiseformat mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gehören zu den Highlights von ProSiebenSat.1 in den nächsten zwölf Monaten.
Im April kehrte die Kultserie «Kommissar Rex» mit neuen Folgen zurück. Jetzt ist klar: Es geht weiter. Was ProSieben, Sat.1 und Joyn sonst noch so planen in den kommenden zwölf Monaten.
Düsseldorf/Unterföhring - Eine zweite Staffel des wiederbelebten TV-Klassikers "Kommissar Rex" und ein neues Reiseformat mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gehören zu den Highlights von ProSiebenSat.1 in den nächsten zwölf Monaten.
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"Im Frühjahr 2027 gibt’s neue Folgen mit Schäferhund Rex und Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner", hieß es am Donnerstag beim Screenforce Festival, einer Veranstaltung für Werbekunden, in Düsseldorf. Außerdem: ""Joko & Klaas machen Urlaub" in Island. Sechs Folgen werden produziert von der Florida Entertainment GmbH."
Die Serie "Kommissar Rex" habe 2026 "ein erfolgreiches Comeback in Sat.1 mit Quoten deutlich über dem Senderschnitt" gefeiert und empfehle sich entsprechend für eine Fortsetzung. "MR-Film produziert in Koproduktion mit Sat.1 und dem ORF im Weltvertrieb der Beta Film, gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und dem Land Niederösterreich."
Die erste Staffel der Neuauflage von "Kommissar Rex" bestand aus sechs 90-minütigen Folgen und war im April im Programm gestartet. Alle bisherigen Staffeln von "Kommissar Rex", auch die alten mit Tobias Moretti als Kommissar Richard Moser also, sind auf Joyn, dem Streamingdienst von ProSiebenSat.1, abrufbar.
Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) sind seit Jahren zwei der bekanntesten Gesichter des Senders ProSieben. Nun bekommen sie ein weiteres Format, in dem sie wieder touren, aber anders als etwa bei "Das Duell um die Welt" (2012 bis 2025).
Der Arbeitgeber habe eine neue Sendung gefordert, so ProSieben, die Entertainer "mehr Urlaub". "Ihnen wird Urlaub gewährt, wenn sie zusammen einen Roadtrip absolvieren und sich dabei filmen lassen – ohne Challenges, ohne Spiele, ohne Gewinner oder Verlierer." Geschickt werden sie nach Island für das sechsteilige Joyn-Format "Joko & Klaas machen Urlaub".
Natürlich bringt ProSiebenSat.1 in den kommenden zwölf Monaten auch seine "Erfolgsklassiker" wieder ins Programm, darunter "Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum", "The Taste" und "The Voice of Germany". Viele Startdaten sind aber noch unklar.
Als neues Format wurde zudem "Die Millionenidee" (Sat.1) angekündigt - dabei nehme Ralf Dümmel Erfinderinnen und Erfinder an die Hand, entwickle ihre losen Ideen zu marktreifen Produkten und bringe sie in den Handel.
Beim neuen Reality-Format "Dschungel Divas – Luxus hat seinen Preis" (Joyn) tauschen "zehn luxusverwöhnte Reality-Divas" ihren gewohnten Glamour gegen tropischen Dschungel in Kolumbien und "kämpfen um ein Preisgeld, das mit jeder Versuchung, der sie verfallen, schrumpft".