Mehr als zwei Drittel der Promovierenden streben ihren Doktortitel an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena an. Etwa jeder vierte Doktorand kam den Zahlen zufolge aus dem Ausland. Etwas mehr als die Hälfte der Promovierenden war am Stichtag 1. Dezember 2024 männlich.