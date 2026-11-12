Promis bei Bundesversammlung: Jauch, Wulff und Riemann wählen Bundespräsidentin mit

Berlin - Schauspieler, Sportler, Schlagersänger und einmal sogar eine Dragqueen – schon seit langem wird der neue Bundespräsident nicht nur von Politikern gewählt. Die 16 Landtage, die in der Bundesversammlung die Hälfte der Mitglieder stellen, sind frei in ihrer Entscheidung, wen sie in dieses Gremium schicken. In der Regel sind dies Abgeordnete, aber nicht nur. Noch haben nicht alle Landtage ihre Delegierten gewählt. Aber einige Promis für die Bundesversammlung am 30. Januar stehen bereits fest.