Hamburg - Viele Geburtstage kommen mit weniger Trubel aus als der von Mario Vuskovic. Der Rückkehrer des Hamburger SV freute sich schon auf etwas Ruhe nach seinem 25. Jahrestag. "Ich kann kaum abwarten, wenn Dienstag ist", hatte er lachend infolge seines emotionalen Comebacks gesagt. 1.467 Tage seit seinem letzten Auftritt für die Hanseaten.



Denn nach dem Ende seiner vierjährigen Doping-Sperre im Test gegen Heimatclub Hajduk Split (1:1) stand am Abend seines Geburtstags am Montag noch die Premiere der Dokumentation zu seiner außergewöhnlichen Geschichte an. Im Mittelpunkt zu stehen, das mag er eigentlich nicht. "Ich freue mich auch total, aber ein bisschen ist mir das einfach zu viel. Deshalb kann ich es ehrlich gesagt kaum erwarten, dass am Dienstag wieder alles normaler wird."