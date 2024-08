Für Einlösung seines Versprechens, nach dem „SOS“ des Seesport-Club Ilmenau aus dessen Bedrängnissen am Stausee Heyda abhelfen zu wollen, hat der Landtagsabgeordnete und -kandidat Christian Schaft (Linke) zur Wochenmitte Verstärkung mitgebracht: Ministerpräsident Bodo Ramelow. Von dessen „Unterwegs“-Wahlkampf- und Bürgerbegegnungstour machte der einen Abstecher in die „Küstenregion“ Heyda. Und … stach in See. Conrad Hubert, Vizevorsitzender des Sportvereins mit seiner Jahrzehnte alten Maritimtradition am Fuße des Kickelhahns, begrüßte mit kleiner Crew den Regierungschef an Bord des Zweimastkutters „Rennsteig“. Während Böen aus Südwest über den Stausee herantrieben: Gemäß des Oldies „Eine Seefahrt die lustig…“ war der Segeltörn nicht.