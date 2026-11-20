Doch während andere in seinem Alter auf Ruhe und Beständigkeit setzen, hat der neugierige Schauspieler andere Pläne. Er schreibt lieber an seinen Bühnenprogrammen - mit großer Freude und manchmal bis zu zwei Jahre. "Auf der Bühne mit eigenem Text, eigener Inszenierung, eigenen Ideen, fühle ich mich wieder wie ein Anfänger. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Gefühl, weil es mich weitertreibt und ich gar nicht in die Nähe dieses Gedankens oder des Gefühls komme, ich wüsste, wie es geht", erklärt er. "In dem Alter ist diese Ungewissheit ein besonders tolles Gefühl."