München - Als Polizist in der ARD-Vorabendserie "Hubert und Staller" spricht Helmfried von Lüttichau ganz klar bairisch. Doch privat schlägt auch sein niedersächsisches Erbe durch, wohnte er die ersten Lebensjahre doch in Hannover. "Das sind tatsächlich zwei Seelen, die ich in mir habe", sagte der Schauspieler der dpa zu seinem 70. Geburtstag am heutigen Freitag. "Wenn ich privat bairisch rede, dann fällt mir das komischerweise schwer. Ich muss mich richtig in den Bayern reinversetzen, um das perfekt zu können."