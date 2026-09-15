Früh übt sich: Vielleicht hat am Sonntag auf der Biathlonanlage in Frankenhain schon der nächste Philipp Horn seine ersten Versuche unternommen. Der SV Eintracht Frankenhain hatte zum Schnuppertag für den jüngsten Nachwuchs eingeladen – und für die Aktion kräftige Unterstützung aus der großen Biathlonwelt bekommen. Sowohl der frühere Weltklasse-Biathlet Erik Lesser als auch der heutige deutsche Nationalmannschaftsathlet Philipp Horn hatten für die Veranstaltung ihres Vereins geworben.