Prominente: Streit um Lennon-Uhr: Yoko Ono gewinnt vor Gericht

Der Sammler wollte die bezahlte Uhr behalten und argumentierte, er habe das Stück in gutem Glauben gekauft. Dem widersprachen aber die Schweizer Gerichte, jetzt auch in letzter Instanz das Schweizer Bundesgericht. Sie sind davon überzeugt, dass ein Fahrer von Yoko Ono die Uhr entwendete. Was mit dem Fahrer passiert, war nicht Gegenstand der Verhandlungen in der Schweiz.