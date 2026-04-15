Prominente: Schlaf, Sport, Essen - Furtwängler setzt auf Selbstfürsorge

München - Schauspielerin Maria Furtwängler hat gelernt, besser auf ihre Bedürfnisse zu achten. "Ich bin es wert, dass es mir gut geht", beschrieb die 59-Jährige im Gespräch mit der Zeitschrift "Freundin" die dahinter stehende Haltung. "Früher dachte ich: Ich muss das noch machen und diese Mail noch schreiben, und erst dann darf ich mich erholen. Alles war wichtiger, als dass es mir gut geht." Dies habe sich geändert: "Jetzt denke ich: "Nein, es ist jetzt wichtiger, dass es mir gut geht." Und das ist ein sehr schönes Gefühl."